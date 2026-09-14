Caen cuatro halcones en Matehuala

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En el Altiplano, la Guardia Civil Estatal realizó tres intervenciones en el municipio de Matehuala, que derivaron en la detención de cuatro personas, aparentemente dedicadas al halconeo, y el aseguramiento de diversos indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

En la colonia Las Vegas, agentes estatales detuvieron a José Manuel "N", de 25 años, a quien se le aseguraron 22 objetos conocidos como "ponchallantas", mientras que, en otro operativo, efectuado en la calle Altamirano, fueron detenidos Francisco "N", de 25 años, y Jesús "N", de 21 años, a quienes se les aseguraron una camioneta Mercedes Benz que contaba con reporte de robo, una camioneta Ford sin reporte, además de 22 objetos conocidos como "ponchallantas".

Finalmente, a la altura de la comunidad Rancho Nuevo, agentes estatales detuvieron a Kevin "N", de 19 años, a quien le fueron asegurados 15 objetos conocidos como "ponchallantas" y bolsas con marihuana. Los cuatro detenidos, así como los vehículos y demás indicios, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

La Guardia Civil Estatal informó que mantiene presencia permanente en el Altiplano, con recorridos de vigilancia y acciones coordinadas encaminadas a inhibir actividades ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad.

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