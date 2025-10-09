logo pulso
Caen dos “roedores” de tiendas de conveniencia

Se les aseguró un taxi con número económico 1135, un arma de fuego de fabricación artesenal

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
Caen dos “roedores” de tiendas de conveniencia

En la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, nuestros agentes recuperan y mantienen espacios seguros para ti y tu familia.

Un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano en la zona centro de la capital potosina, permitió la detención de Leonardo “N” de 21 años y Ángel “N” de 20 años en la calle de Pedro Montoya, quienes son vinculados a actividades que afectan el patrimonio de nuestra comunidad.

Los presuntos son señalados por al menos 10 robos a tiendas de conveniencia en la capital potosina y cuentan con un historial de ingresos por narcomenudeo, robo a comercio y armas prohibidas.

A los señalados, se les aseguró un taxi con número económico 1135, un arma de fuego de fabricación artesenal, 12 cajetillas de cigarros y 397 pesos.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos constantes para recuperar y construir entornos seguros, donde las familias potosinas puedan vivir con mayor tranquilidad y confianza.

