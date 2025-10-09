Caen dos “roedores” de tiendas de conveniencia
Se les aseguró un taxi con número económico 1135, un arma de fuego de fabricación artesenal
Un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano en la zona centro de la capital potosina, permitió la detención de Leonardo “N” de 21 años y Ángel “N” de 20 años en la calle de Pedro Montoya, quienes son vinculados a actividades que afectan el patrimonio de nuestra comunidad.
Los presuntos son señalados por al menos 10 robos a tiendas de conveniencia en la capital potosina y cuentan con un historial de ingresos por narcomenudeo, robo a comercio y armas prohibidas.
A los señalados, se les aseguró un taxi con número económico 1135, un arma de fuego de fabricación artesenal, 12 cajetillas de cigarros y 397 pesos.
