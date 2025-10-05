Caen integrantes de banda delictiva en Matehuala

MATEHUALA.- Cinco presuntos delincuentes, al parecer pertenecientes a un grupo delictivo, fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal en la colonia Los Pinos, en el municipio de Matehuala, donde fueron detectados a bordo de un carro robado en donde traían poncha llantas y equipo táctico.

Además, a los sujetos se les vincula a diversas actividades ilegales en la zona, principalmente delitos contra la salud y portación de armas.

Los uniformados desplegaron un operativo en la mencionada colonia que culminó con la captura de Isaí “N” de 21 años, originario de Aguascalientes; Eduardo “N” de 24 años, de Tamaulipas; así como Luis “N” de 26 años, Luis Ángel “N” de 24 años e Isaías “N” de 29 años, quienes cuentan con historial delictivo por portación de arma de fuego, asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Al momento de su detención, se les aseguró el vehículo en el que viajaban, un Volkswagen color gris, con placas del Estado de México que tenía reporte de robo en el municipio de Matehuala.

En la inspección dentro del auto, los agentes policiales localizaron 44 objetos metálicos de los conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar neumáticos, dos chalecos tácticos y una radio frecuencia.

A los individuos se les remitió ante la autoridad correspondiente, en donde se les definirá su situación legal por los delitos que les resulten, además son investigados por si pertenecen a algún grupo delincuencial.