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Seguridad

Caen tres presuntos distribuidores de droga en la Huasteca

Les incautaron cientos de dosis de droga, tanto marihuana como cristal

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Caen tres presuntos distribuidores de droga en la Huasteca
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      TAMAZUNCHALE.- Tres presuntos integrantes de un grupo delictivo, que se encargaban de la distribución de droga al sur de la Huasteca Potosina, fueron capturados en un operativo de la Guardia Civil Estatal.

      De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), los detenidos estarían relacionados con la distribución de sustancias ilícitas en los municipios de Axtla de Terrazas y Tamazunchale.

      Se trata de Herlín "N", de 50 años de edad; José "N", de 18 años, y un adolescente cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de un menor de edad.

      Durante la intervención policial, los agentes estatales decomisaron 620 bolsas que contenían marihuana, así como 215 dosis de una sustancia con características de la droga sintética conocida como "cristal".

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      Según las autoridades, mediante labores de inteligencia se obtuvo información que relacionaría a los tres detenidos con actividades de narcomenudeo en ambos municipios de la Huasteca Potosina.

      Tras su captura, los sospechosos y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que se encargarán de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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