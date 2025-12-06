Cafres son detectados circulando a alta velocidad

En trabajos de prevención, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito.

Los hechos ocurrieron en las colonias Los Gómez y Cactus, como parte de las acciones para combatir la incidencia delictiva.

En la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Los Gómez, los oficiales notaron que un individuo manejaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras prohibidas a bordo de una camioneta marca Ford Explorer de color verde. Luego de darle alcance y dialogar con él, se identificó como Erick “N”, consultando su estatus legal y el del vehículo en Plataforma México.

En otro hecho, Eduardo “N” fue detectado en Avenida Cordillera Oriental, en la colonia Cactus, cuando conducía de forma errática un automóvil marca Seat Ibiza de color negro, por lo que también fue detenido y a ambos se les remitió ante el Ministerio Público.

