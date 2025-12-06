Bomberos controlan incendio

Matehuala.- Luego de que se originó un fuerte incendio en un predio baldío a orillas de la carretera de Matehuala a Doctor Arroyo, elementos de bomberos brindaron auxilio acudiendo a controlar el fuego, luego de varios minutos de lucha pudieron controlar el fuego y no hubo personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando una llamada de emergencia reportaron un incendio en un lote baldío en la prolongación Matamoros, a la orilla de la carretera de Matehuala a Doctor Arroyo, por lo que acudieron a sofocarlo para evitar que se propagara, ya que esta área es de mucha circulación vial, ya que esta carretera conduce a varias colonias de Matehuala como la República, La Lagunita, entre otras.

El incendio se generó debido a un desmonte, donde había muchos troncos y ramas, sin embargo, el fuego se salió de control, por lo que los tragahumo lograron controlar el incendio para evitar que se saliera de control y afectara a los vecinos del lugar.

Se exhorta a la población que haga desmonte hacerlo con precaución para evitar que el fuego se salga de control, para evitar afectar a los vecinos.

