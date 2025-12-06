logo pulso
Estado

Causa inconformidad nuevo titular de GCE

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Causa inconformidad nuevo titular de GCE

RIOVERDE.- Causa inconformidad el arribo del nuevo titular de la Guardia Civil del Estado José Luis Pérez, ya que presuntamente el nuevo titular es uno de los agentes involucrados en el caso de Zacatecas. 

Oficiales dieron a conocer que se realizaron cambios en la Guardia Civil en la Zona Media.  

Sin embargo, explicaron que José Luis Pérez, supuestamente está involucrados en la investigación de Zacatecas, por lo que generan recelo entre el personal su designación. 

Indicaron que maltrata a los agentes de la corporación, porque dicen se le ha subido el cargo. Incluso comentaron que presuntamente les asignan la patrulla y supuestamente les cobra una cuota para poder traer el vehículo, lo que no les parece correcto.

Es por ello que piden la intervención del Gobernador del Estado porque si no trata bien a los uniformados, que se puede esperar del trato a la población en general.

