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Camioneta ocasiona percance en el Periférico Oriente

Chocó contra la contención y ocasionó que un carro impactara contra un bloque

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Camioneta ocasiona percance en el Periférico Oriente
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      Una camioneta que circulaba por el Anillo Periférico Oriente, ocasionó un aparatoso accidente al chocar contra la contención de concreto, uno de los bloques se movió y esto provocó que un automóvil también se impactara contra el mismo, los daños materiales fueron considerables pero no hubo lesionados.

      El hecho tuvo lugar a las 16:30 horas de este sábado, inicialmente una camioneta Dodge Ram tipo pick up, circulaba sobre el Anillo Periférico Oriente con dirección de la carretera a Rioverde hacia la de México, transportaba hojas de elote en su caja.

      Al llegar a la calle 99, en la colonia Prados de San Vicente, el conductor perdió el control del volante y así chocó contra la guarnición, derribando los bloques de concreto y uno se desplazó hacia los carriles opuestos.

      Ante esto, un automóvil Chirey de color negro, que por ahí circulaba, chocó de frente contra uno de los bloques sin que el conductor pudiera frenar a tiempo para evitarlo.

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      A causa del hecho la camioneta quedó con daños materiales de consideración y la carga que llevaba se derramó en ese tramo, más tarde llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, que atendieron a los ocupantes de los vehículos pero no tenían lesiones de gravedad.

      Los brigadistas retiraron las baterías de las unidades para evitar que un corto circuito provocara algún incendio y se controlaron los derrames de líquidos de los motores, reduciendo riesgos a la población.

      Agentes policiales tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular para que el caso no llegara a mayores.

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