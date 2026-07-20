Camioneta se impacta en el Periférico
El vehículo subía el puente Pilgrims cuando perdió el control y se estrelló en dos ocasiones
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Durante la mañana de este domingo, una camioneta se impactó cuando circulaba sobre el Circuito Potosí, en Soledad, causando solamente daños materiales.
Fue a la altura de la colonia Rancho Nuevo, en la demarcación mencionada, cuando una Chevrolet de color negro, que viajaba con rumbo a la carretera a Zacatecas, se estrelló contra el muro de contención en el puente Pilgrims.
Por el rastro de fluidos derramados por el vehículo, se puede presumir que al ascender el mencionado puente perdió el control hacia su derecha, impactando con el muro de concreto. Sin embargo, la unidad no se detuvo y continuó con su trayectoria errática hasta que nuevamente se estampó con la contención de su lado izquierdo, para finalmente quedar atravesado en los dos carriles, obstruyendo la circulación.
Momentos después, al lugar arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes como primeros respondientes tomaron conocimiento y realizaron las maniobras correspondientes para retirar la camioneta con una grúa.
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Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Los ocupantes del vehículo no sufrieron heridas de gravedad, por lo que no tuvieron que ser trasladados por socorristas a una clínica para su atención médica.
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