Seguridad

Camioneta vuelca tras chocar contra jardinera en Soledad

El conductor perdió el control sobre la calle Miguel Hidalgo; solo hubo daños materiales

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 08:10 a.m.
A
Una camioneta Chevrolet Groove color gris volcó la mañana de este miércoles en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió antes de las 07:00 horas, cuando el conductor circulaba sobre la calle Miguel Hidalgo, y a unos metros de llegar a Ignacio Aldama perdió el control del vehículo hacia su izquierda, impactándose contra una jardinera para luego terminar volcado sobre su costado derecho.

Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el retiro de la unidad. Solo se reportaron daños materiales.

