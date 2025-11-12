Caen “halcones” e incautan red de vigilancia en Valles

CIUDAD VALLES.- En Ciudad Valles fueron detenidos dos jóvenes que presuntamente vigilaban los movimientos de las autoridades, y traían droga; mientras que en Tamuín la Guardia Civil Estatal desmanteló una probable red de vigilancia usada por delincuentes.

En Ciudad Valles, detuvieron a un joven de 17 años y a una mujer identificada como Citlali “N”, de 20 años, quienes, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, podrían estar vinculados a la venta de droga y a labores de vigilancia para un grupo criminal.

Durante la intervención, se aseguraron 18 dosis de la droga conocida como cristal, dos teléfonos celulares, una tabla presuntamente utilizada para tortura, además de cinco tabletas electrónicas, cinco módems, una cámara de vigilancia y un equipo de radiofrecuencia.

Por otra parte, en el municipio de Tamuín, elementos de la Guardia Civil Estatal retiraron cinco cámaras que habrían sido instaladas de manera clandestina en el primer cuadro de la ciudad, presuntamente como parte de una red de monitoreo operada por grupos delictivos.

Tras verificar que no pertenecían a comercios o vecinos, fueron desmontadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.