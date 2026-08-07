Captura la Estatal a dos plagiarios y rescata a víctima

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Una mujer que estaba secuestrada en una casa de seguridad al norte de la ciudad, fue rescatada por elementos de la Guardia Civil Estatal que lograron la captura de dos presuntos plagiarios originarios de Tamaulipas, a los que les aseguraron armas largas y cortas, así como decenas de cartuchos.

El secuestro de la libertad de la mujer ocurrió la tarde del martes en la comunidad El Zapote, al norte de la ciudad, en donde fue "levantada" por los delincuentes quienes dispararon en contra de un hombre que intentaba defenderla, al cual lograron lesionarlo y luego la subieron a una camioneta para darse a la fuga.

El caso se reportó a las corporaciones policiales y elementos de la Guardia Civil Estatal implementaron un operativo en la zona, aunque de momento no hubo resultados.

Sin embargo, cerca de las once de la noche del miércoles, en la misma zona pudieron ubicar la camioneta en la que se llevaron a la mujer y al aproximarse sujeto descendió portando un arma de fuego e intentó ingresar a un domicilio.

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La reacción inmediata de los elementos permitió darle seguimiento y, en ese momento la víctima, que estaba atada de manos y pies, salió del inmueble solicitando auxilio, por lo que fue resguardada de inmediato y recibió la atención correspondiente.

Los policías actuaron de inmdiato y pudieron detener a los presuntos secuestradores que fueron identificados como Ángel "N", de 21 años, y José "N", de 44 años, ambos originarios del estado de Tamaulipas.

En la inspección a la camioneta fueron aseguradas cinco armas largas, dos pistolas y cerca de 50 cartuchos útiles.

Los detenidos y las armas quedaron a disposición de la autoridad competente para que se integre la carpeta de investigación, se determine la naturaleza jurídica de los hechos y establezcan las responsabilidades que correspondan.