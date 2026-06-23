Captura la GCE a cinco supuestos vendedores de drogas

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Un total de cinco personas fueron detenidas por la Guardia Civil Estatal, por su posible participación en delitos contra la salud. Además, la policía logró el aseguramiento de diversas dosis de droga.

En una misma intervención en la capital potosina fueron detenidos un hombre y una mujer con dosis de cristal. Se trata de Mario "N", de 37 años, y Amada "N", de 39 años, quienes fueron interceptados por los oficiales en la colonia General I. Martínez cuando se transportaban a bordo un vehículo sedán modelo 2007.

Por otro lado, en Ciudad Valles, con apoyo del Ejército Mexicano, fueron detenidos José "N", de 18 años, y Citlaly "N", de 21 años, en posesión de dosis de "cristal" y bolsas con marihuana. Finalmente, en una intervención distinta, en el fraccionamiento Infonavit II, fue detenido Francisco "N", de 30 años, con bolsas con marihuana.

Tras las detenciones, los imputados, así como las sustancias y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de investigar y posteriormente definir la situación legal de los señalados.

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