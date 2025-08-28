Capturan a 3, por simular un secuestro

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a cabo la detención de una mujer y dos hombres en Zaragoza, tras presuntamente simular un secuestro, indicó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Fue durante la tarde del martes 26 de agosto de 2025, cuando agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) apoyaron a una persona que señaló haber recibido llamadas donde le informaban que tenían a su hija privada de la libertad y, para liberarla, tenía que depositar una cantidad de dinero en efectivo.

En los operativos de rescate, la UECS detectó a dos hombres en calles del municipio referido, cerca de la planta Calera, mismos que iban acompañados de la supuesta víctima, que, al ver la presencia policial, indicó que ella estaba con ellos por su propia voluntad.

De esta manera, el personal de la FGESLP procedió a la detención de Mayra “N”, Jaime “N” y Juan Francisco “N”, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos los conducirá a su audiencia de control de la detención, donde un Juez de Control resolverá la situación jurídica de la y los detenidos.