Denuncias tardías de robo, salvan a delincuentes

CIUDAD VALLES.- El director de Seguridad Pública Municipal, José Juan Herrera Sierra mencionó sobre un robo a un comercio en la zona centro que le extraña que el reporte lo hagan de manera tardía.

Tras la noticia de que un negocio farmacéutico había sido robado por un hombre presuntamente armado, el comandante refirió que el caso debe estar en manos de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, una llamada oportuna al 911 puede dar oportunidad de accionar contra el delincuente que recién cometió un atraco y refirió que le extraña que no se haya dado aviso de inmediato.

Dijo que nada exime a las corporaciones policiacas de su labor, pero que hubiera sido más oportuno hacer el reporte rápido y que se pudiera hacer un operativo al respecto, agregando que la vigilancia la siguen manteniendo en el primer cuadro de la ciudad.