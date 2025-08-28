logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncias tardías de robo, salvan a delincuentes

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncias tardías de robo, salvan a delincuentes

CIUDAD VALLES.- El director de Seguridad Pública Municipal, José Juan Herrera Sierra mencionó sobre un robo a un comercio en la zona  centro que le extraña que el reporte lo hagan de manera tardía.

Tras la noticia de que un negocio farmacéutico había sido robado por un hombre presuntamente armado, el comandante refirió que el caso debe estar en manos de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, una llamada oportuna al 911 puede dar oportunidad de accionar contra el delincuente que recién cometió un atraco y refirió que le extraña que no se haya dado aviso de inmediato.

Dijo que nada exime a las corporaciones policiacas de su labor, pero que hubiera sido más oportuno hacer el reporte rápido y que se pudiera hacer un operativo al respecto, agregando que la vigilancia la siguen manteniendo en el primer cuadro de la ciudad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convivio de grupos termina en acto político
Convivio de grupos termina en acto político

Convivio de grupos termina en acto político

SLP

Redacción

Desigual choque, motociclista y auto
Desigual choque, motociclista y auto

Desigual choque, motociclista y auto

SLP

Redacción

Ofrecen en venta adornos patrios
Ofrecen en venta adornos patrios

Ofrecen en venta adornos patrios

SLP

Carmen Hernández

Fallece una persona en área de trabajo social de la Policía
Fallece una persona en área de trabajo social de la Policía

Fallece una persona en área de trabajo social de la Policía

SLP

Jesús Vázquez

Niega jefe policiaco que estuviera detenido en la barandilla