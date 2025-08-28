logo pulso
Ofrece el Centro de Justicia de Mujeres apoyo educativo

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrece el Centro de Justicia de Mujeres apoyo educativo

CIUDAD VALLES.- Propone y abre el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado convocatoria para que mujeres en vulnerabilidad estudien una carrera universitaria, aunque se puede hacer el trámite sólo en agosto.

Esther Angélica Martínez Cárdenas, quien es titular de este Centro acudió a la Presidencia de Valles a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para que la Instancia de la Mujer reciba a las mujeres que deseen estudiar Derecho o Ingeniería Industrial y se puedan inscribir en estas carreras, con miras a trabajar en su desarrollo personal y profesional.

Las interesadas tienen estos días de agosto para poder inscribirse a cualquiera de las carreras que impulsa este Centro de Justicia en Valles.

