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Seguridad

Capturan a dos "narcos" en Villa de Ramos y Tanlajás

Les aseguraron decenas de dosis de cristal, así como los vehículos en que andaban

Por Redacción

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a dos "narcos" en Villa de Ramos y Tanlajás
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      Operativos de seguridad desarrollados por la Guardia Civil Estatal en los municipios de Villa de Ramos y Tanlajás, permitieron la detención de dos presuntos narcomenudistas, a quienes les aseguraron diversas dosis de posibles narcóticos, además de un vehículo y una motocicleta.

      En Villa de Ramos, los agentes estatales detuvieron a Armando "N" de 37 años de edad, a quien le fueron aseguradas al menos doce dosis de "cristal", además del vehículo en el que se desplazaba.

      En otra intervención realizada en el municipio de Tanlajás, la GCE detuvo a Leonardo "N", de 24 años, luego de localizarle también once dosis de "cristal", así como una motocicleta en la que se desplazaba al momento de que lo detectaron.

      A los dos sujetos se les leyeron los derechos que los amparan como personas en detención y junto con vehículos y los indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos de prevención y vigilancia en la entidad para contribuir a la disminución de delitos.

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