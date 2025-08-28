logo pulso
Capturan a presunto agresor sexual buscado en Veracruz

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a presunto agresor sexual buscado en Veracruz

Por el presunto delito de pederastia agravada, fue detenido Ángel “N” en un operativo de agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el municipio de Villa de Pozos, indicó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

La detención se derivó de un convenio de colaboración activado por autoridades del Estado de Veracruz, luego de detectar que el señalado se resguardaba en territorio potosino.

Según la Fiscalía veracruzana, dicho individuo habría agredido sexualmente a una persona menor de edad, en un momento a solas con ella, el 7 de marzo de 2025.

En atención a lo solicitado, la FGESLP emprendió la búsqueda del probable responsable, a quien localizaron en calles de la colonia Santa Bárbara de Villa de Pozos.

Ángel “N” fue certificado en las instalaciones de la corporación y, posteriormente, entregado a los homólogos que lo regresarán a la región donde enfrentará a la autoridad judicial que lo solicitó.

