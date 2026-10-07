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Capturan a presunto asaltante en Jacarandas

Lo identifican como participante en violento atraco en una oficina

Por Redacción

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a presunto asaltante en Jacarandas
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      Un presunto asaltante, considerado como objetivo criminal, fue detenido por la Fiscalía General del Estado en base a una orden de aprehensión que existía en su contra por el delito de robo calificado.

      De acuerdo con las investigaciones, el individuo participó en un violento asalto a una oficina, a donde una persona ingresó junto con otros individuos y una vez en el interior, amagaron y amenazaron a los presentes para posteriormente apoderarse de joyas, dinero y diversas pertenencias. 

      Con base en los datos de prueba recabados, agentes del Ministerio Público identificaron la probable intervención en los hechos del ahora detenido de nombre  Jorge "N", por lo que se obtuvo de la autoridad judicial el mandamiento correspondiente.

      Elementos de la Policía de Investigación implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar en el fraccionamiento Villas de Jacarandas, de esta ciudad capital, a una persona cuyas características coincidían con las del señalado. Los agentes le marcaron el alto; sin embargo, éste intentó evadir la intervención, siendo alcanzado metros adelante, donde se corroboró su identidad y se le informó el motivo de su detención.

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      Jorge "N" fue trasladado para los trámites legales correspondientes y, finalmente, quedó a disposición de la autoridad judicial en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila.

      Cabe señalar que el imputado es considerado probable objetivo criminal, al estar relacionado con investigaciones por hechos que pudieran constituir delitos de robo al interior de domicilios.

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