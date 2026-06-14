Capturan a presunto ladrón de tiendas
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Un presunto ladrón de tiendas de conveniencia fue capturado y puesto tras las rejas, por la Fiscalía General del Estado.
Se trata de Paulo "N", a quien detuvieron elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía, por su probable participación en el delito de robo calificado.
Derivado de las indagatorias realizadas por personal litigador de la Unidad Especializada en Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, se obtuvieron los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, la cual fue obsequiada por un Juez de Control.
Con el mandato judicial, agentes de la PDI localizaron a Paulo "N" en calles de la Delegación La Pila de la capital del Estado. Además de que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
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Cabe señalar que la FGE cuenta con líneas de investigación que vinculan al detenido con otros hechos delictivos similares, por lo que se mantienen las indagatorias pertinentes.
Finalmente, Paulo "N" fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde permanecerá a disposición del Juez que lo requiere para continuar con su proceso legal.
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