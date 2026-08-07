Capturan a presuntos agresores de la Estatal
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Fueron capturados los presuntos autores materiales del atentado contra oficiales de la Guardia Civil Estatal en San Ciro de Acosta, en donde un elemento perdió la vida.
Se trata de Miguel "N", Axel "N", Héctor "N" y Moisés "N", quienes fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado y ahora enfrentan los cargos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio equiparado calificado.
Fue el pasado 12 de junio de 2024 cuando los ahora imputados habrían disparado en contra policías en calles de la colonia San Antonio, además de ocasionar daños a una unidad oficial, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Fiscalía.
Tras la agresión, cuatro oficiales sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital General de Rioverde por medio de un helicóptero de la corporación. Además, en su momentos la Estatal informó la detención de seis presuntos responsables, así como el aseguramiento de arsenal, tres vehículos y equipo táctico.
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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) notificaron los mandamientos judiciales a los señalados; quienes estarán a espera de su audiencia inicial, donde la Fiscalía buscará la debida vinculación a proceso.
De acuerdo con la comunicación oficial, con esto, la Fiscalía fortalece las indagatorias para el total esclarecimiento de este caso y continuará con las etapas procesales correspondientes para que los probables responsables enfrenten la acción de la justicia.
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