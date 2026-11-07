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Capturan a robacarros, operaba en varios estados

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a robacarros, operaba en varios estados
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      Desarrollado por SACS IA

      Un sujeto que se dedicaba al robo de vehículos en diversos estados de la República, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal como resultado de trabajos de inteligencia implementados en la capital potosina.

      De acuerdo a informes de la corporación, se trata de Francisco "N" de 39 años, quien al momento de su captura andaba en una camioneta robada.

      De acuerdo con las labores de inteligencia, el detenido está presuntamente relacionado con el delito de robo de vehículos en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Estado de México.

      Durante el operativo, los elementos estatales le aseguraron ka camioneta Ford Edge, color gris, modelo 2013, la cual contaba con reporte de robo.

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      El detenido y el vehículo recuperado quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

      En investigaciones preliminares, se estableció que el sujeto tiene múltiples reportes por el delito de robo de vehículo, de ahí que se le considera objetivo criminal. 

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