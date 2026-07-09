Capturan a siete supuestos criminales en el estado

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En hechos distintos, cinco personas fueron detenidas por su probable participación en delitos contra la salud, por la a Guardia Civil Estatal (GCE). Además, fueron capturados dos presuntos objetivos prioritarios vinculados con robos a establecimientos comerciales.

Resultado de las acciones de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, en la localidad de Cándido Navarro, elementos de la GCE detuvieron a Miguel "N", de 38 años de edad, y Marco "N", de 24 años, originario del estado de Tamaulipas, a quienes les aseguraron cerca de dos kilogramos de marihuana.

En una acción distinta, agentes estatales aseguraron en flagrancia a Rafael "N", de 28 años, y David "N", de 26, presuntamente relacionados con robos a establecimientos comerciales, al sustraer mercancía de una farmacia, además de la recuperación de productos con un valor aproximado de mil 121 pesos y dos motocicletas en las que se desplazaban.

Por otro lado, en Ciudad Valles fueron asegurados Cipriano "N", de 27 años; Alexis "N", de 31 años, y Mario "N", de 36 años, tras localizarles 302.1 gramos de marihuana, así como diversos objetos metálicos conocidos como "ponchallantas". Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

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