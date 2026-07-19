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Seguridad

Capturan a tres supuestos vendedores de droga

Fueron decomisadas decenas de dosis de enervantes, así como "ponchallantas"

Por Redacción

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a tres supuestos vendedores de droga
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      En operativos permanentes, la Guardia Civil Estatal detuvo a tres aparentes distribuidores de drogas, en distintos hechos registrados en los municipios de Villa de Reyes, San Luis Potosí y Cedral.

      Durante las capturas, también fueron aseguradas las presuntas dosis de droga y artefactos utilizados para obstaculizar la labor policial.

      En una primera acción, en la comunidad de San Miguel, en Villa de Reyes, elementos estatales detuvieron a Dulce "N", de 27 años de edad, a quien le fueron aseguradas bolsas con marihuana.

      En otro hecho, durante recorridos de vigilancia en la colonia Tercera Grande, en la capital potosina, agentes de la GCE detuvieron a Jaime "N", de 33 años, a quien le fueron aseguradas dosis de "cristal" y, finalmente, en Cedral, fue detenido Edgar "N", de 24, a quien se le aseguraron 20 artefactos conocidos como "ponchallantas".

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      Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene operativos permanentes en todo la entidad.

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