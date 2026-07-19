Capturan a tres supuestos vendedores de droga
Fueron decomisadas decenas de dosis de enervantes, así como "ponchallantas"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En operativos permanentes, la Guardia Civil Estatal detuvo a tres aparentes distribuidores de drogas, en distintos hechos registrados en los municipios de Villa de Reyes, San Luis Potosí y Cedral.
Durante las capturas, también fueron aseguradas las presuntas dosis de droga y artefactos utilizados para obstaculizar la labor policial.
En una primera acción, en la comunidad de San Miguel, en Villa de Reyes, elementos estatales detuvieron a Dulce "N", de 27 años de edad, a quien le fueron aseguradas bolsas con marihuana.
En otro hecho, durante recorridos de vigilancia en la colonia Tercera Grande, en la capital potosina, agentes de la GCE detuvieron a Jaime "N", de 33 años, a quien le fueron aseguradas dosis de "cristal" y, finalmente, en Cedral, fue detenido Edgar "N", de 24, a quien se le aseguraron 20 artefactos conocidos como "ponchallantas".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene operativos permanentes en todo la entidad.
no te pierdas estas noticias
A proceso, sujeto acusado de prender fuego a su víctima
Redacción
Carlos Alberto "N" enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa con punibilidad agravada
Cierran carriles en Distribuidor Juárez por labores de limpieza
Pulso Online
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP implementa cierres viales por limpieza en distribuidor Juárez.
Localizan a un hombre sin vida en Eje 140 de la ZI
Redacción
Elementos de la Guardia Civil Estatal y policía de investigación trabajaron en la zona para esclarecer el caso