Capturan a tres supuestos vendedores de droga

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En operativos permanentes, la Guardia Civil Estatal detuvo a tres aparentes distribuidores de drogas, en distintos hechos registrados en los municipios de Villa de Reyes, San Luis Potosí y Cedral.

Durante las capturas, también fueron aseguradas las presuntas dosis de droga y artefactos utilizados para obstaculizar la labor policial.

En una primera acción, en la comunidad de San Miguel, en Villa de Reyes, elementos estatales detuvieron a Dulce "N", de 27 años de edad, a quien le fueron aseguradas bolsas con marihuana.

En otro hecho, durante recorridos de vigilancia en la colonia Tercera Grande, en la capital potosina, agentes de la GCE detuvieron a Jaime "N", de 33 años, a quien le fueron aseguradas dosis de "cristal" y, finalmente, en Cedral, fue detenido Edgar "N", de 24, a quien se le aseguraron 20 artefactos conocidos como "ponchallantas".

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Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene operativos permanentes en todo la entidad.