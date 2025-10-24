Supuesta fardera es descubierta en Aurrerá

En atención inmediata que se brinda a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer por presunto robo a comercio, esto en la colonia Jardines del Valle.

A través de las líneas directas de atención, se solicitó la presencia de la autoridad en la bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, en la colonia mencionada, en donde , personal del establecimiento condujo a las policías femeninas con una mujer a la que señalaron de intentar sustraer productos, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. Después de dialogar con la reportada, se identificó como Silvia “N”, a quien se le encontraron artículos comestibles, de farmacia y de higiene personal.

De inmediato se le dio a conocer que sería detenida por presunto robo a comercio, y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica, también se remitieron los artículos que pretendía hurtar.