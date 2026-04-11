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Carambola en la 57 deja solo daños materiales

Choque entre tres autos frente a Las Palmas sin lesionados.

Por Redacción

Abril 11, 2026 04:25 p.m.
A
Carambola en la 57 deja solo daños materiales

Un choque por alcance entre tres vehículos se registró la tarde de este sábado en los carriles centrales de la carretera 57, frente a la colonia Las Palmas, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió después de las 15:00 horas, cuando un vehículo Volkswagen Vento blanco, que circulaba con dirección al norte, no guardó la distancia reglamentaria e impactó a un Nissan March rojo.

Tras el golpe, el March fue proyectado contra un Hyundai negro, generando una carambola en la zona.

Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

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