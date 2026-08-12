Se robaron herramienta de una obra

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En la cabecera municipal de Soledad, oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a dos personas por el presunto robo de herramienta de una obra en construcción. Se trata de Antonio "N" y Tomasa "N", ambos de 43 años.

Dando seguimiento a un reporte ciudadano, donde presuntamente estas personas habían sustraído diversa herramienta y huido a bordo de una camioneta color azul, tipo Explorer, sin placas.

En respuesta, los oficiales localizaron el vehículo con dichas características, el cual era tripulado por un hombre y una mujer, en posesión de los objetos presuntamente robados, los cuales se localizaron en el interior de una mochila verde.

Luego de que el reportante reconoció los objetos como de su pertenencia, así como a las dos personas como quienes presuntamente habían sustraído los objetos, se procedió con su detención por su probable participación en el delito de robo.

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Al concluir su certificación médica, ambas personas finalmente fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la camioneta y las herramientas aseguradas.