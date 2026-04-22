Choca conductor contra un auto estacionado en Soledad

Solo daños materiales se reportaron en un choque de vehículo contra otro que estaba estacionado.

El incidente se registró a las 09:00 de la mañana, cuando un conductor de un Nissan Versa, al circular sobre la avenida Valentín Amador, con dirección a carretera Matehuala, al llegar a la calle Juan Álvarez pierde el control hacia su derecha impactando a un VW Jetta.

El segundo auto estaba estacionado por lo que, Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento para el deslinde de las responsabilidades.

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