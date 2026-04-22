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Choca conductor contra un auto estacionado en Soledad

Peritos de la Guardia Civil de Soledad acudieron para deslindar responsabilidades tras el choque sin lesionados.

Por Pulso Online

Abril 22, 2026 10:07 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Solo daños materiales se reportaron en un choque de vehículo contra otro que estaba estacionado.

El incidente se registró a las 09:00 de la mañana, cuando un conductor de un Nissan Versa, al circular sobre la avenida Valentín Amador, con dirección a carretera Matehuala, al llegar a la calle Juan Álvarez pierde el control hacia su derecha impactando a un VW Jetta.

El segundo auto estaba estacionado por lo que, Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento para el deslinde de las responsabilidades.

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