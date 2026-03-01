logo pulso
Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

Se impactó contra el muro y resultó lesionado.

Por Redacción

Marzo 01, 2026 10:03 a.m.
El conductor de un automóvil resultó lesionado la noche del sábado, luego de impactar su vehículo contra el muro de contención cuando intentaba incorporarse al distribuidor Juárez.

El accidente se registró alrededor de las 22:00 horas, en el cruce de la calle Universidad y calle 9na, frente a la Escuela Hogar del Niño.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de un Chevrolet color gris y terminó estrellándose contra la estructura de concreto.

Paramédicos brindaron atención al lesionado en el lugar, mientras que autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras para retirar la unidad, la cual fue trasladada a una pensión.

Las causas del percance serán determinadas por la autoridad correspondiente.

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

El suceso se registro la madrugada de este domingo

SLP

Redacción

Se impactó contra el muro y resultó lesionado.

