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Chocan vehículos pesados en la ´57

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Chocan vehículos pesados en la ´57
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      Los choferes solamente resultaron con lesiones que les fueron valoradas por el personal de emergencias. 

      Luego de chocar contra una pipa en la carretera 57, un tractocamión se incendió y el conductor resultó con lesiones que requirieron atención médica.

      Fue en el kilómetro 130 de la rúa federal que un impacto lateral entre las unidades hizo que ambos choferes perdieran el control y terminaran volcando, obstruyendo los tres carriles de la carretera.

      Al evento, sucedido en el tramo SLP-Querétaro, arribaron elementos de Protección Civil para atender el incendio del tractocamión, que terminó como pérdida total, y evitar que se propagara a los alrededores, o que causara más daños civiles.

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      El chofer logró salir de su vehículo antes de que las llamas lo consumieran. Sin embargo, resultó con múltiples golpes y una probable desviación de rótula en su pierna derecha. Ante esto, fue trasladado a la clínica #50 del IMSS, en la zona metropolitana.

      Por otra lado, el conductor de la pipa solo presentó golpes. Su unidad terminó volcándose sobre la contención que divide los carriles.

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