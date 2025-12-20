logo pulso
Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante

En el accidente de la unidad de Transpais, una persona resultó lesionada

Por Huasteca Hoy

Diciembre 20, 2025 10:08 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un autobús de la línea Transpais, que se dirigía a Tamaulipas, chocó contra la parte trasera de un tráiler en la carretera federal Valles-Mante; una persona resultó lesionada.

El accidente sucedió este sábado por la mañana, en el kilómetro 50 de la carretera número 85, en los límites de San Luis Potosí con Tamaulipas.

Fuentes oficiales informaron que el autobús Doble Vista, con número económico 9526, salió de Ciudad Valles con destino a la frontera de Tamaulipas.

Sin embargo, poco antes de llegar a territorio tamaulipeco había densa neblina, por lo que el chofer perdió visibilidad y terminó chocando contra la parte trasera del tráiler de caja cerrada, con razón social Frío Exprés.

Una persona que viajaba en el autobús resultó con lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida; sin embargo, fue trasladada a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, quienes pidieron apoyo de grúas para retirar las unidades accidentadas y liberar la vialidad.

Cabe mencionar que ambas unidades estaban aseguradas y se esperaba que hubiera un acuerdo entre los conductores.

Volcadura de autobús en la México-Tampico deja cinco muertos

Un camión de pasajeros de la línea Futura se precipitó a una ladera en Tlanchinol; el saldo preliminar es de 20 personas lesionadas

