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Seguridad

Choque deja una lesionada y un detenido

La mujer herida viajaba a bordo de su motocicleta sobre la calle Nuevo Laredo y la Carr. ´70

Por Redacción

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Choque deja una lesionada y un detenido
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      Derivado de un accidente ocurrido sobre la calle Nuevo Laredo y la carretera 70, en la colonia Los Gómez, donde una mujer resultó lesionada, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Oscar "N", de 46 años, quien presuntamente causó el percance vial.

      Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia atendieron el reporte de un hecho de tránsito que involucró un vehículo Nissan, color rojo y una motocicleta Italika, con daños ocasionados por el impacto. 

      Priorizando la atención médica de la conductora lesionada, oficiales solicitaron apoyo de paramédicos de una Unidad Médica, quienes se encargaron del traslado de la lesionada a un hospital para su atención.  

      Por otra parte, tras las labores de peritaje e inspección realizadas por oficiales municipales en el lugar, se determinó que el conductor del automóvil presuntamente circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario, ocasionando el impacto de frente con la motocicleta. El conductor quedó en calidad de persona detenida por su probable responsabilidad en el delito de lesiones derivadas de un hecho de tránsito.

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      Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, agentes municipales pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a Oscar "N", junto con las unidades involucradas para las diligencias correspondientes.

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