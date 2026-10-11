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Armando Hernández Soubervielle

Confieso que tengo una manía: cuando camino por el centro de San Luis Potosí, no puedo evitar levantar la vista. Me pasa desde hace muchos años y, a estas alturas, ya no tiene remedio. Mientras la mayoría avanza con prisa, con la mirada en el teléfono, yo me detengo frente a una cornisa de cantera, un nicho vacío o una inscripción que el tiempo casi ha borrado. Y es que ahí arriba la ciudad sigue contando su historia a quien quiera escucharla.

Me llamo Armando Hernández Soubervielle. Soy historiador y profesor-investigador de El Colegio de San Luis y, desde hace años, estudio el arte, la arquitectura y la sociedad del norte novohispano.

He pasado buena parte de mi vida entre edificios, archivos, sacristías y legajos, y algo he aprendido: el pasado potosino no vive sólo en los libros; está en las calles, plazas y templos que recorremos todos los días sin detenernos.

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¿Por qué Retablo de cantera? Un retablo es una estructura compuesta por muchas tablas; cada una narra una escena distinta, pero juntas forman un relato mayor. En la tradición popular mexicana, además, el retablo es esa pequeña pintura que cuenta un suceso—un milagro, una desgracia, un agradecimiento— para que no se olvide.

La cantera, por su parte, es la piedra con la que se levantó esta ciudad; con ella se labraron portadas que son verdaderos retablos a cielo abierto, cuyas imágenes siguen mirando a quien pasa.

Pues bien, eso quiero hacer aquí: cada domingo, una tabla. Un edificio, un personaje, un documento, una devoción, un pleito olvidado.

Piezas sueltas que, semana tras semana, irán armando el retrato de una ciudad que fue real de minas, sede de conventos y colegios, y encrucijada de caminos hacia el norte.

Hablaremos de jesuitas y franciscanos, de mineros y esclavos, de canteros y pintores anónimos, de vecinos que dejaron su voz en un expediente. También de lo que hemos perdido y de lo que todavía podemos salvar. Y habrá espacio para ustedes: si alguna esquina o imagen les intriga, escríbanme; quizá ahí esté la próxima tabla.

Así que, con el favor de su lectura, los invito a levantar la vista conmigo. La primera tabla ya está colocada.

loretoslp@yahoo.com.mx