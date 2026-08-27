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Choque en la Himno Nacional deja sólo daños

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Choque en la Himno Nacional deja sólo daños
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      La noche del martes, un aparatoso choque en la avenida Himno Nacional solamente dejó como saldo daños materiales.

      El accidente tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas, cuando un Nissan Tsuru que conducía en sentido contrario fue impactado en la puerta del piloto por una camioneta Honda que circulaba por la misma vía.

      El auto iba saliendo de una gasolinera e intentaba incorporase a la calle María Grever, en la colonia Himno Nacional, cuando fue colisionada por la camioneta que iba con dirección a la glorieta Tatanacho. Tras el impacto, los cristales del Tsuru explotaron e hizo que la escena aparentara ser de mayor gravedad.

      Los ocupantes de ambos carros resultaron con golpes que no ameritaron su traslado a un hospital.

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      Por otra parte, al sitio arribaron peritos de la Policía Estatal, quienes se encargaron de abanderar el accidente y tomar conocimiento del hecho, para comenzar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

      No obstante, los involucrados esperaban llegar a un acuerdo para la reparación de los daños a sus autos con sus respectivas aseguradoras.

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