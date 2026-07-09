Choque en la México deja sólo daños

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Durante el mediodía del pasado miércoles, dos vehículos se vieron involucrados en un choque en la colonia Popular, el cual solamente dejó daños materiales.

Alrededor de las doce y media de ayer, una conductora de un automóvil KIA de color rojo circulaba sobre la calle Durango y, al incorporarse a la avenida México, fue impactada en su costado izquierdo por un auto Audi de color negro que transitaba sobre la avenida referida, con dirección a la carretera a Matehuala.

Tras el siniestro vial, ambos conductores resultaron ilesos, sin le necesidad de que al lugar arribaran elementos de emergencia para prestar atención médica.

Momentos después, al lugar llegaron oficiales de tránsito de la capital para tomar conocimiento del suceso. Sin embargo, los involucrados ya se encontraban dialogando para llegar a un acuerdo para reparar los daños con sus compañías aseguradoras.

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