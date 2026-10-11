Negocios familiares requieren apoyo

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Matehuala.- Rafael Fernández Santos presidente de CANACO Matehuala, informó que la Cámara Nacional de Comercio de Matehuala se unirá al llamado a construir soluciones desde las necesidades de quienes emprenden, generan empleo y sostienen la economía local, durante este mes de octubre habrá encuentros en 17 estados, entre ellos San Luis Potosí para escuchar de primera mano los obstáculos que enfrentan los negocios familiares.

Expresó la importancia de considerar las diferencias entre sectores, municipios y entidades, una tienda, un hotel familiar, una empresa de transporte o un negocio de servicios necesitan respuestas acordes con su actividad y entorno.

Comentó que, para dar continuidad a la agenda nacional para fortalecer los negocios familiares, durante este mes de octubre habrá reuniones en 17 entidades para escuchar directamente a las familias empresarias, identificar obstáculos y acordar acciones que lleven a soluciones concretas, en la primera etapa se consideró San Luis Potosí.

Declaró que en cada asamblea se presentará un diagnóstico local y los propios negocios familiares compartirán sus experiencias. A partir de estos casos, se instalarán mesas de trabajo en seis frentes: trámites, digitalización, financiamiento, impuestos, seguridad social y patrimonio. Agregó que con esto se busca fortalecer un negocio familiar lo que significa cuidar el ingreso de un hogar, el empleo de una comunidad y el patrimonio de las siguientes generaciones.

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