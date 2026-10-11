Atienden bomberos una fuga de gas

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Ciudad Fernández.- Fuga de gas provoca pánico en familia que vive en la calle Centenario.

El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que se recibió una llamada a las 5;30 de la tarde, de la 6 Privada de la calle Centenario, por lo que de inmediato arribaron en la Unidad R 2 para brindar el auxilio.

Al llegar confirmaron que se tenía una fuga de gas de la parte de la manguera de un tanque de gas LP, la cual estaba dañada.

El cilindro estaba en óptimas condiciones, pero la manguera era la que presentaba la falla, la cual se retiró. Señaló que se le recomendó a la familia mantuviera ventilada la ventana, para evitar un problema mayor.

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