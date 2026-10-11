Menores apedrearon vivienda en Soledad
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Con apego a los protocolos para personas menores de edad, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad aseguraron a dos menores de 14 y 15 años de edad, señalados por daños a un domicilio ubicado en la cabecera municipal.
Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia, cuando los oficiales recibieron un reporte ciudadano por presuntos actos vandálicos en el acceso principal de un domicilio.
A su arribo, los oficiales se entrevistaron con el propietario de la vivienda afectada, quien explicó que observó por sus cámaras a los dos jóvenes que lanzaban piedras y demás objetos, dañando el portón de su casa.
Por lo anterior, conforme a los protocolos, dando aviso a los padres de ambos menores, se realizó la puesta a disposición de los adolescentes por el presunto delito de daños, ante la autoridad correspondiente.
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