Investiga Ecología tiradero de basura

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CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología atendió el reporte de tiradero de materia orgánica en descomposición frente a la plaza principal, ya que no es la primera vez que dejan los residuos en ese lugar. Los reportes han señalado que donde nace la calle Hidalgo han dejado basura orgánica que contamina severamente por la pestilencia que provoca y que mereció que la dirección de Ecología hiciera una inspección y retiro, por tratarse de un lugar céntrico, frente a la plaza principal, cerca de donde estuvo la sede de TV Azteca.

La sospecha proviene de posibles comerciantes de alimentos que abandonan los restos de comida, como huesos de pescado o res y que han optado por ese lugar para tirar los sobrantes.