Civiles armados enfrentan a los elementos de GCE

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TAMUÍN.- Una persecución ocurrió en la carretera estatal Tamuín-San Vicente, luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detectaran a civiles presuntamente armados que se desplazaban en varios vehículos.

De acuerdo con información recabada, los hechos ocurrieron este martes alrededor del mediodía, cerca de la empacadora Gusi, todavía en territorio del municipio de Tamuín, cuando los agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia por esa zona.

Presuntamente, al percatarse de la presencia policial, los civiles realizaron disparos contra los elementos de la GCE, quienes habrían repelido la agresión, iniciándose posteriormente una persecución sobre la carretera.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la intervención derivó en una persecución y señaló que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a la población.

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Además dio a conocer que los sospechosos continuaron su huida con dirección al estado de Veracruz, por ello la Guardia Civil Estatal mantiene un despliegue de vigilancia y búsqueda en la región.

La dependencia estatal indicó que estas acciones forman parte del operativo Escudo Huasteco, mediante el cual se mantiene presencia policial en los límites con otras entidades para reforzar la seguridad e impedir el ingreso y operación de grupos delictivos en territorio potosino.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o vehículos asegurados relacionados con estos hechos.