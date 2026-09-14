Clausuran el antro ´MOOD´ ante una descomunal reyerta

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Una descomunal riña entre clientes y meseros del antro MOOD, en el Centro Histórico, se registró la madrugada de este domingo, lo que culminó con la clausura del establecimiento aunque no se reportaron personas detenidas.

Fue cerca de las dos de mañana, en que se inició una pelea en el interior del antro, ubicado en la calle de Arista, entre Independencia y Bolívar, en el centro de la ciudad. A esa hora ya la mayoría de los asistentes, en su mayoría jóvenes, ya andaban sumamente alcoholizados.

La reyerta se tornó colectiva ya que se sumaron tanto clientes como meseros y personal de vigilancia del lugar, en el interior hubo una serie de destrozos y golpeados, luego la pelea se extendió hasta la calle en donde los participantes continuaron dándose con todo.

La riña duró varios minutos hasta que aparecieron patrullas de la Policía Municipal capitalina y los agentes calmaron los ánimos pero al parecer no se detuvo a nadie.

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Más tarde al antro llegaron inspectores de la Dirección de Comercio Municipal, quienes realizaron una serie de observaciones técnicas y administrativas para finalmente colocar sellos de clausura en la puerta del establecimiento.

Se esperaba que los encargados del antro cumplieran con las observaciones y sanciones respectivas a causa de la riña registrada en el sitio, ya que este tipo de negocios tienen que mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes tanto en el interior como en la delimitación con el exterior.