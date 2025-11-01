Clausuran tres fiestas clandestinas de Halloween

La Dirección de Comercio y la Dirección de Protección Civil llevó a cabo un operativo el viernes por la noche en la capital, en donde se realizó la clausura de tres fiestas clandestinas que operaban sin el permiso correspondiente para realizar actividades comerciales y de entretenimiento.

También se sancionó a dos establecimientos que no respetaron horarios y no contaban con los tramites correspondientes.

Fotos: Protección Civil

Estas acciones se realizaron con el objetivo de prevenir riesgos, proteger la integridad de asistentes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

"Recordamos que toda actividad comercial o evento debe contar con los permisos adecuados para operar de manera legal y segura. Si deseas organizar un evento, acércate a la Dirección de Comercio Municipal", señaló Comercio en un boletín.