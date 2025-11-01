logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Clausuran tres fiestas clandestinas de Halloween

También se sancionó a dos establecimientos que no respetaron horarios

Por Pulso Online

Noviembre 01, 2025 09:34 a.m.
A
Fotos: Protección Civil

Fotos: Protección Civil

La Dirección de Comercio y la Dirección de Protección Civil llevó a cabo un operativo el viernes por la noche en la capital, en donde se realizó la clausura de tres fiestas clandestinas que operaban sin el permiso correspondiente para realizar actividades comerciales y de entretenimiento.

También se sancionó a dos establecimientos que no respetaron horarios y no contaban con los tramites correspondientes.

Fotos: Protección Civil 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas acciones se realizaron con el objetivo de prevenir riesgos, proteger la integridad de asistentes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

"Recordamos que toda actividad comercial o evento debe contar con los permisos adecuados para operar de manera legal y segura. Si deseas organizar un evento, acércate a la Dirección de Comercio Municipal", señaló Comercio en un boletín. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausuran tres fiestas clandestinas de Halloween
Clausuran tres fiestas clandestinas de Halloween

Clausuran tres fiestas clandestinas de Halloween

SLP

Pulso Online

También se sancionó a dos establecimientos que no respetaron horarios

Con armas blancas, detectan a dos personas
Con armas blancas, detectan a dos personas

Con armas blancas, detectan a dos personas

SLP

Redacción

Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar
Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar

Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar

SLP

Redacción

Se quedó sin frenos frente a la Plaza San Luis y le pegó a varios vehículos estacionados

En operativo, apresan a presunto objetivo criminal
En operativo, apresan a presunto objetivo criminal

En operativo, apresan a presunto objetivo criminal

SLP

Redacción

Tiene amplio historial delictivo por delitos graves y ocho detenciones en cinco años