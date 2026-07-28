logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Combaten incendio en predio de Pozos

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten incendio en predio de Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un terreno baldío de la colonia San Miguel de la Colina fue presa de un incendio que en su mayoría consumió maleza antes de ser apagado por personal de Protección Civil del municipio de Villa de Pozos antes que ocasionara alguna tragedia.

      Fue la mañana de este lunes, que a los cuerpos de emergencia se reportó un incendio que se estaba llevando a cabo en un terreno ubicado en las avenidas Fresno y San Diego, en la mencionada colonia perteneciente a Villa de Pozos.

      Elementos de Protección Civil Municipal se dirigieron al sitio para prestar ayuda y se percataron que se trataba de un incendio dentro de un terreno bardeado, el cual consumía basura y maleza seca.

      Las llamas y el humo alcanzaban una altura considerable, lo que alarmaba a los vecinos quienes temían que se extendiera hacia sus viviendas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los brigadistas de inmediato se dispusieron a combatir el siniestro mediante chorros de agua y retiro de material flamable, las labores se extendieron por varios minutos hasta que finalmente lo lograron.

      Posteriormente se realizaron las labores de enfriamiento finales y los socorristas recomendaron a los vecinos no tirar basura en el predio para evitar este tipo de emergencias, que pueden traducirse en desgracias personales.

      Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a no depositar maleza ni residuos de poda en terrenos baldíos y a reportar estas prácticas ante la Dirección de Gestión Ambiental para prevenir nuevos incendios.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Choque en avenida Universidad complica la vialidad
      Choque en avenida Universidad complica la vialidad

      Choque en avenida Universidad complica la vialidad

      SLP

      Redacción

      Agentes de Policía Vial acudieron para agilizar el tránsito vehicular

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara
      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      SLP

      Redacción

      La imputada no entregó escrituras tras la venta de un inmueble en Villa de Pozos

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles
      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      El ataque ocurrió en la madrugada sobre el bulevar México-Laredo

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE
      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      SLP

      Redacción

      Las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, la capital potosina y Ciudad Valles; también fue asegurada una motocicleta.