Combaten incendio en predio de Pozos

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Un terreno baldío de la colonia San Miguel de la Colina fue presa de un incendio que en su mayoría consumió maleza antes de ser apagado por personal de Protección Civil del municipio de Villa de Pozos antes que ocasionara alguna tragedia.

Fue la mañana de este lunes, que a los cuerpos de emergencia se reportó un incendio que se estaba llevando a cabo en un terreno ubicado en las avenidas Fresno y San Diego, en la mencionada colonia perteneciente a Villa de Pozos.

Elementos de Protección Civil Municipal se dirigieron al sitio para prestar ayuda y se percataron que se trataba de un incendio dentro de un terreno bardeado, el cual consumía basura y maleza seca.

Las llamas y el humo alcanzaban una altura considerable, lo que alarmaba a los vecinos quienes temían que se extendiera hacia sus viviendas.

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Los brigadistas de inmediato se dispusieron a combatir el siniestro mediante chorros de agua y retiro de material flamable, las labores se extendieron por varios minutos hasta que finalmente lo lograron.

Posteriormente se realizaron las labores de enfriamiento finales y los socorristas recomendaron a los vecinos no tirar basura en el predio para evitar este tipo de emergencias, que pueden traducirse en desgracias personales.

Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a no depositar maleza ni residuos de poda en terrenos baldíos y a reportar estas prácticas ante la Dirección de Gestión Ambiental para prevenir nuevos incendios.