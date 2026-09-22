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Seguridad

Con drogas, vuelven a capturar a "halcón" huasteco

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Con drogas, vuelven a capturar a "halcón" huasteco
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles, pues presuntamente traía consigo varias dosis de droga.

      Se trata de Isaac "N", de 24 años de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito contra la salud.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención ocurrió durante un operativo realizado en el fraccionamiento Infonavit 2.

      El joven circulaba en una motocicleta cuando fue interceptado por los policías, quienes procedieron a efectuarle una inspección de seguridad.

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      Fue así como descubrieron que presuntamente traía varias dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, así como otras que contenían una sustancia granulada y cristalina con características de la droga sintética conocida como cristal.

      Por esa razón, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

      Cabe mencionar que Isaac cuenta con otros ingresos a celdas preventivas por presunto "halconeo", así como por violencia familiar.

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