Con homenaje, despiden a policía de Soledad

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Con un homenaje póstumo, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez dijo adiós al oficial Cristian Issac Aldana Reyes, agente e integrante del agrupamiento Panteras, fallecido el pasado martes 11 en cumplimiento de su deber.

La ceremonia luctuosa de cuerpo presente se llevó a cabo en la explanada de la corporación municipal, donde se realizó una guardia de honor encabezada autoridades del Ayuntamiento y mandos de la corporación.

Durante el homenaje, se despidió con honores y reconocimiento al oficial Cristian Issac, haciendo entrega simbólica de su uniforme a su familia de manos del director general del la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña, quien durante su intervención reconoció el compromiso que el joven policía mostró hasta su último momento.

"Cristian Issac Aldana Reyes fue un oficial comprometido con su trabajo, preocupado por el bienestar de la gente y su familia. Su trabajo y dedicación ganó el respeto y cariño de muchas personas aquí presentes; su partida nos recuerda que ser policía es una labor de entrega y valentía, que detrás de cada uniforme hay una persona que sale a servir, sabiendo que eso puede significar poner en riesgo su vida para proteger a los demás. Cristian cumplió con su deber y hoy honramos su memoria. Honor, Respeto y Gratitud por siempre", expresó.

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Posteriormente, para el cierre de la ceremonia, se realizó el último pase de lista y se accionaron salvas de honor por parte de los elementos adscritos al grupo motorizado Panteras, finalizando con un toque de silencio y encendido de sirenas, que hicieron honor al desempeño del oficial caído.

El agente Aldana Reyes falleció durante una persecución al conductor de una pipa a inmediaciones de la carretera a Rioverde, el cual fue detenido y dio positivo al consumo de sustancias ilícitas.

Inició su preparación como aspirante a cadete en junio del 2025, tres meses más tarde en ese mismo año, se integró a la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde fue asignado al agrupamiento motorizado Panteras de la Dirección de Fuerzas Municipales.