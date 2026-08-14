Conductores salen ilesos de aparatoso accidente

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Dos camionetas acabaron prácticamente en chatarra luego de protagonizar un aparatoso choque cuando circulaban por la carretera a Matehuala, entre el tramo del puente Valentín Amador y el Acceso Norte, de milagro los conductores solamente presentaron golpes menores pese a la magnitud del evento.

El hecho se suscitó cerca de las nueve de la mañana de este jueves, en que una camioneta Ford tipo pick up de color blanco, se desplazaba a exceso de velocidad por los carriles centrales de la carretera referida en dirección al norte.

En el tramo de los puentes de Valentín Amador y el Acceso Norte, el conductor perdió el control del volante a la izquierda, se salió de los carriles hacia la lateral para chocar así contra un árbol y al dar media vuelta quedó obstruyendo la zona de rodamiento.

En esos momentos por ahí se desplazaba una camioneta MG de color azul, la cual no pudo detenerse a tiempo y así se estrelló contra la primera unidad, acabando ambas totalmente destrozadas.

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Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, que atendieron a los dos conductores y se percataron que sólo presentaban golpes leves, sin que fuera necesario su traslado al hospital.

Agentes de la Policía Vial de Soledad arribaron para realizar el reporte técnico del percance y las dos camionetas fueron enviadas a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.