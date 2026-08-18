Conductor alcoholizado provoca aparatoso accidente carretero

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CIUDAD VALLES. -Un hombre que supuestamente andaba bajo los influjos del alcohol y conducía una camioneta chocó contra un vehículo y, posteriormente, su unidad se salió del camino en la carretera Valles-Mante.

Lo anterior sucedió la noche del domingo, en el kilómetro 1+500 de la carretera federal número 85, en la intersección con la calle Antiguo Camino a Tanzacalte, mismo lugar donde por la mañana ocurrió otro percance vial. Esta vez, un hombre presuntamente en estado de ebriedad, al volante de una camioneta Mazda verde, con redilas, circulaba con dirección de Valles a Ciudad Mante.

Pero al llegar al mencionado punto invadió carril y chocó de manera lateral contra un vehículo Volkswagen Jetta gris. Posteriormente, perdió el control del volante, cruzó el carril contrario y su unidad acabó incrustada en la vegetación.

El conductor de la camioneta y su acompañante sufrieron lesiones leves, motivo por el cual fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, pero no fue necesario su traslado a un hospital. Los ocupantes del Jetta resultaron ilesos.

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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente; sin embargo, se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.