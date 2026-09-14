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Conductor resulta herido al chocar en el Periférico

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Conductor resulta herido al chocar en el Periférico
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      El conductor de un automóvil resultó lesionado cuando circulaba por el Anillo Periférico Oriente, en donde chocó contra el muro de contención del puente Rivera.

      Fue cerca de las 03:30 horas de este domingo, en que el automóvil Volkswagen de color gris circulaba por el Periférico en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Rioverde.

      Fue al aproximarse al puente Rivera, en donde el conductor perdió el control del volante y así el carro chocó contra el muro que divide los carriles centrales de los laterales, quedando con fuertes daños en la carrocería.

      Minutos después, al lugar llegaron los paramédicos de Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes atendieron al conductor y al detectar que presentaba lesiones considerables lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

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      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del percance y el carro fue enviado a una pensión particular.

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