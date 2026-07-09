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Conductor resulta ileso tras volcarse en el Periférico

Al salir de la curva de la cima del puente Peñasco, el chofer perdió el control de su auto

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Conductor resulta ileso tras volcarse en el Periférico
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      Un auto terminó volcando y dando más de dos volteretas, sin dejar ningún lesionado. Esto, luego de una colisión en el puente Peñasco.

      El pasado miércoles, alrededor de las doce del mediodía, un vehículo Nissan Platina color arena circulaba a exceso de velocidad sobre el circuito Potosí, con dirección a la carretera a Zacatecas. Al salir de la curva de la cima del puente Peñasco, el conductor perdió el control de su unidad cuando rebasaba por la derecha a una camioneta Ford caja seca de tres toneladas, impactándose en un costado con ella y volcando.

      Luego de salir proyectado por el impacto y dar de volteretas, el vehículo terminó en una posición normal, pero con la parte frontal destruida. No obstante, el conductor logró salir ileso.

      Asimismo, el chofer de la camioneta impactada no sufrió lesiones y su unidad, solamente daños en la lámina en su costado izquierdo.

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      Momentos después, al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento del hecho y realizaron las maniobras correspondientes para retirar los vehículos a una zona segura.

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