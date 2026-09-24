Agarran a fardera en el Centro

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Una mujer, de 25 años, señalada de asaltar un negocio ubicado en el pasaje Hidalgo, fue detenida por policías de la capital. La mercancía sustraída fue recuperada.

Esto, como resultado de la efectiva presencia del agrupamiento femenil "Centinela" de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el cuadrante centro, los cuales intervinieron un reporte de robo a un comercio, donde la implicada habría hurtado diversos productos sin pagarlos.

Durante recorridos pie, las Centinelas atendieron el reporte de personal de una tienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo, quienes informaron que una mujer presuntamente había tomado diversos artículos del establecimiento y los había ocultado en su bolso.

Al obtener las características de la señalada, las oficiales emprendieron la búsqueda y lograron localizar a la señalada aún en posesión de diversos artículos, como un perfume, toallitas húmedas, labiales y una cartera, todo con un valor de 897 pesos.

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A petición de la parte afectada, y ante el probable hecho constitutivo de delito, se dio lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a Nohemí "N", quien fue canalizada al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica.